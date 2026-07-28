Jandarmadan orman yangınlarına karşı dron destekli devriye

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı önleyici tedbirlerini yoğunlaştırdı. Resmi ve sivil unsurlardan oluşan jandarma timleri, özellikle parklar, piknik alanları ve ormanlık bölgelerde vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlardan yangına sebebiyet verebilecek davranışlara karşı dikkatli olunması istendi. Muhtemel yangın riskine karşı havadan dronlarla karadan yaya ve araçlı devriyelerle etkin kontrol sağlanarak piknik alanlarında ateşin tamamen söndürülmesi, çöp, cam şişe ve benzeri materyallerin doğaya bırakılmaması hususlarında uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır