Jandarmadan sahte döviz operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 4 bin 200 dolar sahte para ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Y.I.'nın illegal yollardan temin ettiği sahte dolarları piyasaya süreceği yönünde bilgi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; Y.I.'yı Hunat mahallesinde yakaladı. Şahsın üzerine yapılan aramalarda; 41 adet 100 dolar ve 2 adet 50 dolar olmak üzere toplamda 4 bin 200 dolar sahte banknot ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde şüpheli şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

