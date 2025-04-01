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Jandarmadan saygı ve vefa ziyaretleri

01.04.2025 10:34
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden büyüklere saygı ve vefa kapsamında Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi.

Jandarmadan saygı ve vefa ziyaretleri

Ekipler kendileriyle sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yalnızca güvenlik hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun her kesimiyle sıcak ilişkiler kurarak sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor."

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görevinin başında olan Jandarma teşkilatımız, sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum jandarma
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