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Jandarmadan ‘Sibergöz’ operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem

10.03.2025 11:32
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Aydın’da siber suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Sibergöz’ operasyonunda tespit edilen 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarmadan ‘Sibergöz’ operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 212 personelin katılımıyla ‘Sibergöz’ operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucunda 6 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik", 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis", 1 şüpheli şahıs hakkında "Dini değerleri aşağılama", 1 şüpheli hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 108 işletme ve 2 derneğin kontrolü yapılırken, 4 bin 985 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalanırken, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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