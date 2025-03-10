Jandarmadan ‘Sibergöz’ operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 212 personelin katılımıyla ‘Sibergöz’ operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucunda 6 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik", 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis", 1 şüpheli şahıs hakkında "Dini değerleri aşağılama", 1 şüpheli hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 108 işletme ve 2 derneğin kontrolü yapılırken, 4 bin 985 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalanırken, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır