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Jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümünde şehitler dualarla anıldı

Hakkari’de Jandarma Teşkilatının 187.

Jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümünde şehitler dualarla anıldı

Hakkari’de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Hakkari İl Müftülüğü ile İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde Ulu Camii’nde cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program kapsamında mevlit ve aşr-ı şerifler okunurken, ilahi ve kasideler seslendirildi. İl Vaizi Muhammed Emin Aydın tarafından şehitlerin aziz ruhları ile gazilerin sağlık ve sıhhati için dualar edildi.

Düzenlenen programa Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, askeri, adli ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Jandarmanın 187. kuruluş yıl dönümünde şehitler dualarla anıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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