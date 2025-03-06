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Jandarmanın flamingo nöbeti

06.03.2025 10:26
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Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanlara her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelen flamingolar, bazı yıllar iklim şartları nedeniyle Afrika ülkelerine göç etmeyip bölgede kalınca, İl Jandarma Komutanlığı ek koruma tedbirleri aldı. Ekipler, bölgede 7/24 denetim yapıyor.

Jandarmanın flamingo nöbeti

Her yıl nisan ayında İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda mevsim şartları nedeniyle bazı flamingo grupları, göl havzasındaki sulak alanlarda kalmayı sürdürdü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı koruma, kontrol ve izleme çalışmalarında 180 kadar flamingonun bu yıl göç etmediği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ile Jandarma Asayiş Timleri de flamingolar için koruma çalışmalarında bulunuyor. Ekipler, göç etmeyen flamingoların yoğun olarak bulunduğu Van Gölü sahilindeki Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi'ndeki sazlıkta tedbirlerini yoğunlaştırıyor. Türkiye'deki 453 kuş türünün yaklaşık yarısının yaşadığı havzada, Van Gölü'nün tuz ve sodalı suyunu tercih eden flamingolar ise kış mevsimini burada geçirdikten sonra mart ayında havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Japonya'nın Hokkaido Adası'na gidiyor.

'DEVRİYE FAALİYETLERİ İCRA EDİLİYOR'

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yavuz Şahin, Van Gölü'nün volkanik set gölü olmasının yanı sıra dünyanın en büyük sodalı gölü olduğunu söyleyerek, "Van Gölü yapısı itibarıyla tuzlu ve sodalı olmasından dolayı flamingolar için üreme ve beslenme alanı olarak tercih edilmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak bölgemizde bulunan flamingoların doğal yaşam alanlarını korumak ve kaçak avcılığı önlemek amacıyla devriye faaliyetleri icra edilmektedir. Kış aylarında göç etmediğini tespit ettiğimiz flamingolar için her gün denetimlerimiz bulunmaktadır. Bu denetimlerimizi İlçe Jandarma komutanlıklarımız, jandarma karakollarımız ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimiz ile icra etmekteyiz" dedi.

'TOPLAM 2 MİLYON 490 BİN İDARİ PARA CEZASI'

Kaçak avcılığın önlenmesi ve hayvanların korunmasına yönelik gece ve gündüz termal kameralar, dronlar, dürbünler başta olmak üzere çeşitli teknolojik cihazlarla devriye faaliyetleri icra edildiğini söyleyen Şahin, "Bölgemizde tespit ettiğimiz kaçak avcılık yapan şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanmaktadır. Ele geçirdiğimiz suç unsurları olan ekipman ve araçlara el koymaktayız. Şu ana kadar bölgemizde 67 kara avcılığı kanununa muhalefet olayına müdahale edilmiş olup, 84 şahıs hakkında toplam 2 milyon 490 bin 654 TL idari para cezası uygulanmıştır. Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası başta olan başta Van Gölü ve Erçek Gölü olmak üzere Keşiş ve Sarımehmet gölleri ile bu göllerin çevresinde bulunan diğer sazlık alanlarda kış aylarında göç etmediği tespit edilen flamingolar için gece gündüz bir plan dahilinde devriye faaliyetleri icra etmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van flamingo
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