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Jandarmanın inci kefali nöbeti sürüyor

Van'da jandarma ekipleri tarafından son 2 haftada yapılan denetimlerde 1 ton 970 kilogram avlanmış inci kefali ele geçirildi.

Jandarmanın inci kefali nöbeti sürüyor
Çiğdem Sevinç

Van'da jandarma ekipleri tarafından son 2 haftada yapılan denetimlerde 1 ton 970 kilogram avlanmış inci kefali ele geçirildi. 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı, toplam 205 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında göl ve dere yataklarında 7 gün 24 saat esasıyla karadan yaya ve motorlu devriyeler, göl üzerinde su araçları, havadan keşif araçları ve termal kameralarla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri tarafından 01-14 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda toplam 22 kaçak avcılık olayına müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda, 1 ton 970 kilogram avlanmış inci kefali, 431 metre ağ, 10 serpme ağ, 2 metre tırıvırı, 1 koruyucu tulum ele geçirildi. 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, toplam 205 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü
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