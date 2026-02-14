HABER

Jandarmanın siber devriyeleri işbaşında

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; bilişim sistemleri kullanılarak işlenen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Erzurum merkezli bir operasyon gerçekleştirildi.

10 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Batman, Adana ve İstanbul illeri ile çeşitli ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 11 şüpheliye yönelik 7 adreste arama yaptı.Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda; şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma platformları aracılığıyla vatandaşları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirerek güvenlerini kazandıkları, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 9 SIM kart, 13 banka/kredi kartı ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 7’si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Siber suçlarla mücadele faaliyetleri azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

