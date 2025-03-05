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Jandarmanın tefeci operasyonunda ele geçirilen para ve gayrimenkuller dudak uçuklattı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.03.2025 17:28
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından tefecilere yönelik gerçekleştirilen 'Faiz Kapanı' operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 370 milyon TL değerinde nakit pata, gayrimenkul ve araca da el konuldu.

Jandarmanın tefeci operasyonunda ele geçirilen para ve gayrimenkuller dudak uçuklattı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, düzenlediği toplantıda, 5 Şubat-5 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da yer aldı. Vali Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ‘Faiz Kapanı Operasyonu' kapsamında Afyonkarahisar şehir merkezinde minibüs hattı işleten 9 kişinin, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu kişilere faiz karşılığında borç para verdikleri ve borçlarını ödeyemeyenlerin zorla senet imzalatarak mal varlıklarını devretmeye zorladıkları tespit edildiğini kaydetti.

'FAİZ KAPANI' OPERASYONU

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Vali Yiğitbaşı, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce geçen hafta içerisinde ‘Faiz Kapanı' operasyonu' icra edilmiş, bu kapsamda Afyon şehir merkezinde minibüs hattı işleten 9 şahsın, ihtiyaç sahibi olan içerisinde üniversite öğrencilerimizin de olduğu vatandaşlarımıza faiz karşılığında borç para verdikleri, vade sonunda borcunu ödeyemeyen şahıslara zorla senet imzalatılarak üstlerine kayıtlı mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, bu konuda cebir ve şiddet uyguladıkları tespit edilmiştir. Bu şahıslara yönelik 10 adreste eş zamanlı olarak 34 asayiş timi, 3 komando timi olmak üzere toplam 160 personel ile operasyon ve arama icra edilmiştir.

NAKİT PARA, YÜZLERCE SENET, ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE DAHA FAZLASI

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Yapılan arama sonucunda; çok miktarda nakit para, yüzlerce adet senet, 53 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet el bombası, 4 adet tabanca, çok miktarda uyuşturucu madde, 1 bin 273 adet mermi ele geçirildi. Yakalanan 9 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca suçtan elde ettikleri değerlendirilen, banka hesaplarındaki 237 Milyon TL paraya, 80 Milyon TL değerinde 25 adet gayrimenkule ve 30 Milyon TL değerinde 6 adet araca tedbir kararı uygulandı. Kolluk kuvvetlerimiz, vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanarak tuzağa düşürmeye çalışan bu tür oluşumlara hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Devletimizin kadife eldiveninin içindeki demir yumruğu, suçluların her zaman tepesinde olacaktır" dedi.

(İHA)

Jandarmadan tefeci operasyonu! Ele geçirilen para ve gayrimenkuller dudak uçuklattıJandarmadan tefeci operasyonu! Ele geçirilen para ve gayrimenkuller dudak uçuklattı
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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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