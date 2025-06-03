Japon bilim insanlarından tıpta devrim: Kan grubu farkı ortadan kalkıyor! Tüm kan gruplarıyla uyumlu 'yapay kan' geliştirildi

Japonya’da bilim insanları, tüm kan gruplarıyla uyumlu, uzun süre saklanabilen ve acil durumlarda hayat kurtarma potansiyeline sahip bir yapay kan geliştirdi.

TÜM KAN GRUPLARIYLA UYUMLU ÇÖZÜM

Nara Tıp Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hiromi Sakai liderliğindeki ekip tarafından geliştirilen bu yenilikçi yapay kan, hemoglobin vezikülleri (HbV) adı verilen mikro kapsüllerden oluşuyor. HbV’ler, süresi dolmuş bağışçı kanlarından elde edilen saflaştırılmış hemoglobini içeriyor ve kırmızı kan hücrelerinin temel işlevi olan oksijen taşıma görevini yerine getiriyor.

ACİL DURUMLAR İÇİN HAYAT KURTARICI OLABİLİR

Yapay kanın en çarpıcı özelliği, kan grubu farkı gözetmeksizin tüm hastalarda kullanılabilmesi. Bu, özellikle acil durumlarda, savaş alanlarında veya afet bölgelerinde kan grubu eşleştirmesi için vakit kaybını ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, HbV’ler oda sıcaklığında iki yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. Soğuk zincir ihtiyacını bypass eden bu özellik, lojistik sorunların yoğun olduğu bölgelerde büyük bir avantaj sağlıyor.

KLİNİK ÇALIŞMALAR UMUT VERİYOR

Yapay kanın güvenliği ve etkinliği, Japonya’da sürdürülen klinik çalışmalarla test ediliyor. Sağlıklı gönüllülere 100 ila 400 mililitre arasında değişen dozlarda uygulanan yapay kanın sonuçları yakından takip ediliyor. Araştırmacılar, her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi halinde ürünün 2030 yılına kadar yaygın kullanıma sunulabileceğini belirtiyor.

ALTERNATİF ÇALIŞMALAR DA İLERLİYOR

Chuo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teruyuki Komatsu’nun ekibi de benzer bir yapay kan üzerinde çalışıyor. Hemoglobini albümin proteinleriyle kaplayarak geliştirilen bu alternatif, hayvan deneylerinde kan basıncını dengeleme ve iç kanamaları durdurma gibi olumlu sonuçlar verdi. Bu çalışmalar, yapay kanın farklı yaklaşımlarla geliştirilmesine olanak tanıyor.