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  4. Japon deprem uzmanı Moriwaki'den uyarı: 'Hasarı yüzde 70 azaltır'

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den uyarı: 'Hasarı yüzde 70 azaltır'

05.02.2025 23:02
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir'de "Afetlerde Japonya Örneği" konulu seminer verdi. Türkiye'nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyleyen Moriwaki, depremle ilgili uyarılarda bulundu.

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den uyarı: 'Hasarı yüzde 70 azaltır'

Balçova Belediyesince İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen seminere katılan Moriwaki, 35 yıldır yaşadığı Türkiye'nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu belirtti.

Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere ilişkin, "Kahramanmaraş'ta 500 yıl boyunca deprem olmadığı ve enerji biriktiği için bana ve hatta Amerika ve Japonya'daki bazı hocalara göre 7,9 şiddetinde deprem meydana geldi." ifadesini kullandı.

Moriwaki, depremlerde can kaybının yaşanmaması için yapı denetiminin artırılması, sismik izolatörlerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de 2020'de yaşanan depreme de değinen Moriwaki, depremde yıkılan 17 binanın betonlarında deniz kumu kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

"HASAR YÜZDE 70 AZALTILABİLİR"

Moriwaki, depreme hazırlıklı olunması durumunda hasarın yüzde 70 azaltılabileceğini belirtti.

Japonya'daki önlemlere değinen Moriwaki, herkesin cep telefonunda deprem için uyarı sistemi bulunduğunu ve sık sık deprem tatbikatı yapıldığını kaydetti.

Depremden kaçılamayacağı için hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, deprem anında merdivenin kullanılmaması, deprem çantasının kapıya yakın bulunması gibi uyulması gereken temel kuralları anlattı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem japon
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