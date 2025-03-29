HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Japonların uzun yaşam formülü ortaya çıktı: Sofraların baş tacı tam bir şifa kaynağı…

Japonların uzun yaşam formülü ortaya çıktı: Sofraların baş tacı tam bir şifa kaynağı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
29.03.2025 10:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya, düşük obezite oranları ve uzun yaşam süreleriyle dünya genelinde dikkat çekiyor. Peki, bu sağlıklı ve uzun ömrün sırrı ne? Japonların beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzları, yıllardır bilim insanlarının merceği altında. Özellikle bir besin var ki, Japon mutfağında adeta bir yıldız: Hem lezzeti hem de faydalarıyla öne çıkan “Tatlı mor patates”...

Japonların uzun yaşam formülü ortaya çıktı: Sofraların baş tacı tam bir şifa kaynağı…

Rengiyle sofralara neşe katan tatlı mor patates, Japonların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bu kök sebze, antosiyanin gibi güçlü antioksidanlar içeriyor. İltihaplanmayı önleyici etkisiyle bilinen bu besin, kansere karşı da koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

3011206

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DOĞAL DESTEK

Tatlı mor patates, C vitamini açısından zengin yapısıyla bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu hastalıklara karşı koruyan bu sebze, adeta doğal bir savunma kalkanı görevi görüyor.

iStock-482759872

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLİYOR, KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI

Lif yönünden oldukça zengin olan tatlı mor patates, kan şekerini dengelemede etkili bir rol oynuyor ve diyabet riskini azaltıyor. Aynı zamanda tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne destek oluyor. Düşük yağ içeriğiyle sağlıklı bir beslenme için ideal bir seçenek sunuyor.

thumbs_b_c_b5623e3837c78dd422c2cfdb3b1eb6a5

KEMİK SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR

Kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle dolu olan tatlı mor patates, kemik sağlığını korumada da önemli bir yere sahip. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYAN BİR HAZİNE

A vitamini bakımından zengin olan bu sebze, göz sağlığını destekliyor. Gece körlüğü gibi sorunların önüne geçen tatlı mor patates, net bir görüş için doğal bir çözüm sunuyor.

iStock-871585236

CİLDE GENÇLİK VE CANLILIK KATIYOR

Beta-karoten içeriğiyle cilt sağlığını iyileştiren tatlı mor patates, hücre yenilenmesini teşvik ediyor. Yaşlanma belirtilerini azaltarak cilde doğal bir parlaklık kazandırıyor.

iStock-1369855593

TATLI MOR PATATESİ SOFRANIZA NASIL EKLEYEBİLİRSİNİZ?

Bu mucizevi besini tüketmenin pek çok yolu var. Fırında zeytinyağı ve baharatlarla pişirebilir, çorba veya püre haline getirebilirsiniz. Maksimum fayda için ise çiğ olarak rendeleyip salatalara ekleyebilir ya da smoothie’lerinize katabilirsiniz. Japonların uzun yaşam sırrını sofralarınıza taşımak işte bu kadar kolay.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Ramazan Bayramı gelirken peşinden kışı geri getirecek!Ramazan Bayramı gelirken peşinden kışı geri getirecek!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız"Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız"
Anahtar Kelimeler:
patates kan şekeri Japonya Uzun yaşamın sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

Görünmez tehlike: Türkiye'yi etkisi altına aldı! Sağlığı tehdit ediyor

Görünmez tehlike: Türkiye'yi etkisi altına aldı! Sağlığı tehdit ediyor

Yer: Avcılar... Film gibi olay! Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti: Başına gelmeyen kalmadı!

Yer: Avcılar... Film gibi olay! Çalıştığı şirkete ait 8 milyonu bankadan çekti: Başına gelmeyen kalmadı!

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı bini aştı

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı bini aştı

Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme...

Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.