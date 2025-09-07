HABER

Japonya Başbakanı Ishiba’dan "istifa" kararı

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığından istifa ettiğini açıklayarak, "İstifa etme yönünde zor bir karar verdim. Bayrağı bir sonraki nesle devretmek istiyorum" dedi. Ishiba, LDP'nin yeni başkanlık seçimleri yapılana kadar başbakan olarak görevine devam edecek.

Japonya hükümetinde deprem yaşandı. İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 20 Temmuz’da yapılan seçimlerde, 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'ndeki (Üst Meclis) çoğunluğu kaybetmesinin ardından yükselen istifa çağrıları yanıtsız kalmadı. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, bugün düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki LDP başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Ishiba, "İstifa etme yönünde zor bir karar verdim. Bayrağı bir sonraki nesle devretmek istiyorum" dedi.
Geçen yılki seçimlerden bu yana başbakanlık görevini düşündüğünü, ancak asıl meselenin doğru zamanı bulmak olduğunu belirten Ishiba, ABD ile yapılan gümrük vergisi anlaşmasıyla birlikte bazı sonuçların alınmaya başlandığını gördüğünü ve istifasını açıklayabildiğini söyledi.
Başbakan Ishiba, LDP’ye "acil bir liderlik seçimi yapması" yönünde çağrıda bulundu. Ishiba, bu yarışa katılmayacağını ifade ederek, seçimler yapılana kadar başbakan olarak görevine devam edeceğini açıkladı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

