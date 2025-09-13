Japonya'da 100 yaş üstü nüfus ilk kez 99 bini aştı!

Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 99 bini geçti.

'YAŞLILARA SAYGI GÜNÜ'

Hükümet, 15 Eylül'de kutlanan 'Yaşlılara Saygı Günü' öncesi yaşlı nüfusa yönelik istatistikleri açıkladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, 100 yaşı aşkın nüfus 55 yıldır artış gösteriyor.

İLK KEZ 99 BİNİ AŞTI

Eylül itibarıyla, 100 yaşını geçmiş nüfus 99 bin 763 olarak kaydedildi. Bu nüfus, ülke tarihinde ilk kez 99 bini aştı. Geçen yıla göre sayı 4 bin 644 arttı. 100 yaşın üzerindeki bireylerin 87 bin 784'ü kadın, 11 bin 979'u ise erkek olarak kaydedildi.

EN YAŞLI KADIN VE ERKEK KAÇ YAŞINDA?

En yaşlı kadın, 114 yaşındaki Kagawa Şigeko. En yaşlı erkek ise 111 yaşındaki Mizuno Kiyotaka olarak belirlendi.

Japonya'da 100 yaş üstü bireyler için nüfus verileri 1963'te kayda geçmeye başladı. Yüz yaş üstü kişilerin sayısı, 1981'de ilk kez 1000'i, 1998'de ise 10 bini geçti. Verilere göre, Japonya'da kadınların ortalama yaşam beklentisi 87,13, erkeklerin ise 81,09 oldu.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır