Japonya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü Japonya'da Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyonda coşkuyla kutlandı.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı. Tokyo’daki Imperial Hotel’de gerçekleştirilen resepsiyona, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul’un yanı sıra, Japon siyaset, basın ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.

Resepsiyonun başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Mesajında 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yanı sıra Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde, medeniyet bahçemizi birlikte ekip biçtiğimiz; müşterek bir mazi ve kültür mirasını tevarüs ettiğimiz, sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyetinin 102. kuruluş yıl dönümünün milletçe iftiharla idrak edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal ve istikbal mefkuremizin, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"CUMHURİYET BAYRAMI’NI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadeleyi sevk ve idare ederek Cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisin tüm mensuplarını bir kez daha şükranla andığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt’teki ilk akınlardan Çanakkale Destanı’na, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş ve etrafındaki 16 yıldızın binlerce yıllık devlet geleneğini temsil ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Ebet-müddet ülküsüyle kurduğumuz bu devletlerin her biri, milli kimliğimizin şan ve şeref payesi; cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir" ifadelerini kullandı.

Tüm şehit ve gazileri şükranla andığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın, sevincimize ortak olan tüm dost ve misafirlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

