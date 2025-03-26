Japonya’da 4 gündür süren orman yangınları 1 eyalete daha sıçradı

Japonya’nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde 23 Mart’ta çıkan orman yangınları 4 gündür söndürülemedi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Ehime eyaletinin Imabari şehrinde başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını 306 hektarlık alanı yaktı. En az 5 bin 988 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bugün itibariyle 139 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı bildirildi. Yerel itfaiye teşkilatlarının yetersiz kalması üzerine Hiroshima, Kagawa, Tokushima, Shiga, Nagano ve Yamaguchi eyaletlerinden destek ekipler talep edildi. Okayama eyaletindeki Minami bölgesinde çıkan orman yangını ise 4’üncü gününde 423 hektarlık alana yayıldı. 2 bin 133 kişiye tahliye uyarısı yapılan eyalettte, 81 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı açıklandı.

BİR EYALETTE DAHA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Öte yandan, Japonya’nın Miyazaki eyaleti de orman yangınlarına teslim oldu. Kagamisu bölgesinde dün başlayan orman yangınının bugün de yayılmayı sürdürdüğü aktarıldı. En az 50 hektarlık alana yayılan alevler nedeniyle 70 haneye yönelik tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi. 17 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği açıklandı. 3 eyalette süren yangınlar nedeniyle küle dönen ormanlık alanın boyutu toplamda 779 hektara ulaşırken, alevlerle mücadelenin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) desteğiyle sürdüğü bildirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Japonya’nın Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta başlayan orman yangını 1 kişinin ölümüne, 171 yapının zarar görmesine neden olmuştu. 2 bin 900 hektarlık alanı küle çeviren yangın nedeniyle 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti. Alevler 12 günde kontrol altına alınabilmişti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır