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Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken; birçok eyalette acil durum ilan edildi. Öte yandan tsunaminin boyutunun 1 metreyi bulabileceği aktarıldı ve kıyı şeridinde yaşayanların yüksek kesimlere gitmesi istendi.

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Melih Kadir Yılmaz

Japonya'nın Kyushu Adası'nda bulunan Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.1'lik depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Tsunaminin 1 metre yüksekliğine ulaşabileceği ifade edildi.

KIYI KESİMDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA UYARI: "YÜKSEK BÖLGELERE GİDİN"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan yetkili isimler, kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşları denizden uzak durmaları yönünde uyardı. Vatandaşlardan yüksek bölgelere gitmeleri istendi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Öte yandan hükümet; Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarısında bulundu. Artçı sarsıntıların yaşanabileceği de aktarıldı.

Henüz can kaybı ya da oluşan hasara karşı henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya
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