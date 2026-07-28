Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Kyushu Adası'nda bulunan Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.1'lik depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Tsunaminin 1 metre yüksekliğine ulaşabileceği ifade edildi.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan yetkili isimler, kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşları denizden uzak durmaları yönünde uyardı. Vatandaşlardan yüksek bölgelere gitmeleri istendi.
Öte yandan hükümet; Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarısında bulundu. Artçı sarsıntıların yaşanabileceği de aktarıldı.
Henüz can kaybı ya da oluşan hasara karşı henüz resmi açıklama yapılmadı.
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