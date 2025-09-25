HABER

Japonya'da geçecek! Forza Horizon 6 resmen duyuruldu: Çıkış tarihi ve ilk detaylar belli oldu

Forza Horizon serisinin yeni oyunu Forza Horizon 6 resmen duyuruldu. Oyun, Japonya'da geçecek ve 2026 yılında Xbox ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Tokyo Game Show 2025'te yapılan duyuru, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Enes Çırtlık

Microsoft, Tokyo Game Show 2025 yayınında oyun dünyasını heyecanlandıran bir duyuru yaparak Japonya'da geçecek Forza Horizon 6'yı resmileştirdi. Serinin hayranları uzun zamandır yeni oyunun nerede geçeceğini merak ediyordu ve Japonya'nın seçilmesi büyük bir sürpriz oldu.

Yayın sırasında gösterilen kısa bir teaser, oyunun neon ışıklarıyla aydınlatılmış Tokyo sokaklarından, kırsal kesimdeki sakin tapınaklara ve ikonik Fuji Dağı'na kadar Japonya'nın çeşitli manzaralarını sergiledi.

İŞTE FORZA HORIZON 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ VE İLK DETAYLARI!

Forza Horizon 6'nın 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve hem Xbox konsollarında hem de PC'de oynanabilecek. Geliştirici Playground Games, oyunun görsel olarak çarpıcı ve teknik olarak etkileyici olacağını vaat ediyor. Forza Horizon 6, serinin önceki oyunlarında bulunan açık dünya yarış mekaniklerini geliştirecek ve oyunculara Japonya'nın dört bir yanında serbestçe dolaşma ve yarışma imkanı sunacak.

Tokyo Game Show 2025 yayınında ayrıca oyunla ilgili bazı ilk detaylar da paylaşıldı. Oyuncular, Japon otomobil kültürünün ikonik araçlarını kullanabilecek ve drift yarışlarından zamana karşı mücadelelere kadar çeşitli etkinliklere katılabilecekler. Oyunun hikayesi, Japonya'nın yerel efsanelerine ve geleneklerine göndermeler içerecek ve oyunculara ülkenin zengin kültürü hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunacak. Ayrıca, geliştiriciler oyunun çok oyunculu modunun da önemli ölçüde geliştirileceğini ve oyuncuların arkadaşlarıyla veya diğer oyuncularla çevrimiçi olarak yarışabileceğini ve işbirliği yapabileceğini belirtti.

Xbox'ın Tokyo Game Show 2025 etkinliğinde Forza Horizon 6'nın yanı sıra Gungrave G.O.R.E Blood Heat, Hotel Barcelona ve Rhythm Doctor gibi diğer oyunlar da tanıtıldı. Ayrıca Hitman'e Bruce Lee Elusive Target eklentisi gibi sürpriz güncellemeler de duyuruldu.

