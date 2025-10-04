HABER

Japonya'da iktidar partisi, Sanae Takaichi'yi yeni lider olarak seçti

JAPONYA'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin yeni lideri, eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi oldu.

Japonya Başbakanı ve Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Shigeru Ishiba'nın eylülde görevinden istifa edeceğini duyurmasının ardından iktidar partisi yeni liderini seçti. Başkent Tokyo'da yapılan liderlik seçiminde, LDP milletvekilleri ile ülke genelinde 47 eyaletten 700'e yakın delege oy kullandı. Sanae Takaichi, ikinci turda Japonya'nın eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro'yu geride bırakarak LDP'nin yeni lideri seçildi.

Japonya'nın ‘ilk kadın başbakanı’ olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Sanae Takaichi, kamuoyunda en çok destek gören isim olarak öne çıkıyor. Bir sonraki başbakanı seçmek üzere parlamentoda yapılacak oylamanın 15 Ekim'de gerçekleşmesi öngörülüyor.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Japonya
