Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Rusya'nın Pasifik kıyılarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın Chiba kentine bağlı Tateyama kentinde balinalar kıyıya vurdu. Ülkede olası tsunami dalgalarının etkisinin sürebileceği beklenirken balinaların görüntüleri Japonya'da canlı olarak televizyonlarda yayınlandı.

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK'ye göre, Salı günü Japonya'nın Pasifik kıyılarında tsunami uyarısı yayınlandıktan sonra , ilk tsunami dalgaları yerel saatle 10:40 civarında Japonya'nın kuzeydoğusundaki Hokkaido kıyı kasabasına ulaşmaya başladı.

Balinaların, kıyıya yakın su seviyelerindeki ve akıntılardaki hızlı ve ani değişimler nedeniyle tsunamiler sırasında karaya çıkabilecekleri bildirildi. Okyanusun derinliklerindeyken balinalar genellikle tsunami dalgalarından etkilenmezler; ancak bu dalgalar kıyıya yaklaştığında su başlangıçta güçlü bir şekilde geri çekilir ve bu da balinaların geçici olarak sahile yakın bir yerde karaya oturmasına neden olabilir.

Video: Several whales have washed ashore in Tateyama City of Chiba Prefecture, Japan. pic.twitter.com/3k7zD6wITF