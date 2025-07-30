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Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Rusya'nın Pasifik kıyısında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından ülke olası tsunamilere hazırlanırken, Japonya ve ABD’de de tsunami alarmı verildi. Öte yandan Japonya'nın Chiba eyaletine bağlı Tateyama kıyılarına balinaların vurduğu görüntüler ise tüm dünyada gündem oldu.

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Rusya'nın Pasifik kıyılarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın Chiba kentine bağlı Tateyama kentinde balinalar kıyıya vurdu. Ülkede olası tsunami dalgalarının etkisinin sürebileceği beklenirken balinaların görüntüleri Japonya'da canlı olarak televizyonlarda yayınlandı.

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK'ye göre, Salı günü Japonya'nın Pasifik kıyılarında tsunami uyarısı yayınlandıktan sonra , ilk tsunami dalgaları yerel saatle 10:40 civarında Japonya'nın kuzeydoğusundaki Hokkaido kıyı kasabasına ulaşmaya başladı.

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu… 1

Balinaların, kıyıya yakın su seviyelerindeki ve akıntılardaki hızlı ve ani değişimler nedeniyle tsunamiler sırasında karaya çıkabilecekleri bildirildi. Okyanusun derinliklerindeyken balinalar genellikle tsunami dalgalarından etkilenmezler; ancak bu dalgalar kıyıya yaklaştığında su başlangıçta güçlü bir şekilde geri çekilir ve bu da balinaların geçici olarak sahile yakın bir yerde karaya oturmasına neden olabilir.

Öte yandan Japonya'daki yetkililer, Pasifik kıyısındaki birçok sahil kasabası için tahliye uyarısı yayınladı. Yayınlanan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Tsunami dalgalarının hasara yol açması bekleniyor. Kıyı bölgelerinden ve nehir kıyılarından derhal yüksek bir arazi veya tahliye binası gibi daha güvenli bir yere tahliye olun. Tsunami dalgalarının tekrar tekrar vurması bekleniyor. Uyarı kaldırılıncaya kadar güvenli bölgeyi terk etmeyin."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Japonya balina tsunami
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