Japonya ve Almanya, ekonomi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirecek

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Steinmeier'in ülkeyi ziyareti üzerine İşiba'yla görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ADINA OLUMLU ADIM"

Görüşmede, iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki yakın ilişkiyi memnuniyetle karşıladığını ifade eden İşiba, bu ziyaretin, söz konusu ilişkilerin ilerletilmesi için bir vesile olmasını umut ettiğini kaydetti.

STEİNMEİER: "JAPONYA ÖNEMLİ BİR PARTNER"

Steinmeier ise burayı tekrar ziyaret etmesinin, Japonya'nın önemli bir partner olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca iki lider, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

(AA)

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