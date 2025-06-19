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Japonya ve Almanya, ekonomi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirecek

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve ülkeyi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ekonomi ve güvenlik konularında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Japonya ve Almanya, ekonomi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirecek

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Steinmeier'in ülkeyi ziyareti üzerine İşiba'yla görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

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"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ADINA OLUMLU ADIM"

Görüşmede, iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki yakın ilişkiyi memnuniyetle karşıladığını ifade eden İşiba, bu ziyaretin, söz konusu ilişkilerin ilerletilmesi için bir vesile olmasını umut ettiğini kaydetti.

STEİNMEİER: "JAPONYA ÖNEMLİ BİR PARTNER"

Steinmeier ise burayı tekrar ziyaret etmesinin, Japonya'nın önemli bir partner olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

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Görüşmede ayrıca iki lider, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

(AA)

19 Haziran 2025
19 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Almanya Japonya Frank-Walter Steinmeier
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