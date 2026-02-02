HABER

Jeffrey Epstein oyun oynarken de tehlikeliymiş! İşte mide bulandıran dosyalardan çıkan o detay

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı 3 milyondan fazla yeni belge, Jeffrey Epstein hakkında dikkat çeken bir detayı da ortaya çıkardı. 2013 yılına ait e-postalara göre Microsoft, Epstein'in çevrimiçi oyun hizmeti Xbox Live'daki hesabını "kayıtlı bir cinsel suçlu olduğu için", özellikle de çocuklar üzerindeki riski en aza indirmek amacıyla kalıcı olarak kapatmış.

Enes Çırtlık

Dünya Epstein dosyalarını konuşuyor... 3 milyondan fazla belgeyi içeren yeni Epstein dosyalarında, Jeffrey Epstein'e dair çarpıcı detaylar yer alıyor. Bu detaylardan biri de Epstein'in Microsoft'un çevrimiçi oyun platformundan men edildiğini gösteren e-postalar.

MICROSOFT EPSTEIN'I 2013'TE 'BANLAMIŞ'

Mashable'da yer alan habere göre, 19 Aralık 2013 Perşembe günü, Epstein'in kişisel e-posta adresine (jeevacation@gmail.com) Microsoft'tan "Xbox LIVE - Yaptırım Eylemi Bildirimi" (Notification of Enforcement Action) başlıklı resmi bir e-posta gönderilmiş. Bu bildirim, Epstein'in hesabının Xbox konsolu üzerinden çevrimiçi oyun oynamasının engellendiği anlamına geliyor.

Microsoft'un gönderdiği ilk e-posta, Epstein'in "Xbox Live hesap ayrıcalıklarının kalıcı olarak askıya alındığını" belirtmiş. Askıya alma nedeni olarak "diğer oyunculara yönelik taciz, tehdit ve/veya istismar" gösterilmiş ve bu eylemler "şiddetli, tekrarlanan ve/veya aşırı" olarak tanımlanmış.

İKİNCİ E-POSTADA HER ŞEY NETLEŞMİŞ

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Xbox Live'dan gönderilen ikinci bir e-posta, yasağın gerçek nedenini netleştirmiş; Jeffrey Epstein, kayıtlı bir cinsel suçlu olduğu için yasaklanmış.

2012 yılında Microsoft, New York Başsavcısı'nın cinsel suçluları çevrimiçi platformlardan yasaklamayı amaçlayan bir girişimine katılmıştı. İkinci e-postada da bu konuya değinilerek şu ifadelere yer verilmiş:

"Bu mesaj, Xbox LIVE'ın bu e-posta adresiyle ilişkili hesabı kalıcı olarak askıya aldığını bildirmek içindir. Bu eylem, New York Başsavcısı'nın Microsoft ve diğer çevrimiçi oyun şirketleriyle, New York'a kayıtlı cinsel suçluları çevrimiçi oyun hizmetlerinden uzaklaştırarak başkaları, özellikle de çocuklar üzerindeki riski en aza indirmek amacıyla yaptığı ortaklığa dayanmaktadır."

Epstein, 2009 yılında 13 ay hapis yattıktan sonra "kayıtlı cinsel suçlu" statüsüne girmişti.

Anahtar Kelimeler:
Microsoft Xbox Jeffrey Epstein epstein
