Jigolo olmak için başvurdular ellerindeki paradan oldular! İç çamaşırları, saten pijamalar, fantezi kıyafetleri... Konuşmalar şaşkına çevirdi!

EKOL TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, sarı ilan sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilan vererek onlarca kişi yaklaşık bir milyon lira dolandırıldı. İlanlarda bu kez genç erkekler hedef alındı. Jigolo olmak için başvuran kişilerin gönderdikleri fotoğraflarla başlarına gelmeyen kalmadı.

FOTOĞRAFLARI AİLELERE GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİLER

İstanbul Siber Şube ekipleri şoke eden bir dolandırıcılık vakasını daha ortaya çıkardı. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini içeren verileri temin ettikleri öğrenildi. Ayrıca dolandırıcıların İlanlara başvuran kişilerden fotoğraf istediği ve bu fotoğraflarla "Aile yakınlarınıza bilgi vereceğiz” diyerek tehdit ettiği de ortaya çıktı.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul'da Güngören, Bağcılar, Esenyurt, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerindeki

adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Onlarca kişiyi yaklaşık bir milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"50 BİN LİRADAN FAZLA PARA KAPTIRDIM"

Bol para vaadiyle kandırılan mağdurlardan biri " Paraya ihtiyacım vardı benim biraz zor durumdaydım. Benim için kolay bir kazanç kapısıydı. Önce sitede ilanı gördüm. Ardından mesajlaşmaya başladık. Kazancının iyi olduğunu düşündüm iyiydi de. Aylık 100 bin lirayı geçiyordu. Üye oldum ardından vücudumun fotoğraflarını videolarını istediler. Müşteriler için kullanacaklarını düşünüp yolladım. Bir süre sonra attığım fotoğrafları şantaj için kullandılar. Bekarım, ailemin haberi yok onlara vereceklerini söylediler. 50 bin lirayı geçen bir meblağ olabilir. Daha fazla da olabilir. Bilmiyorum ama tövbe ettim bir daha bu işlere girmem" dedi.