HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Jigolo olmak için başvurdular ellerindeki paradan oldular! İç çamaşırları, saten pijamalar, fantezi kıyafetleri... Konuşmalar şaşkına çevirdi!

Jigolo olmak için başvurdular ellerindeki paradan oldular! İç çamaşırları, saten pijamalar, fantezi kıyafetleri... Konuşmalar şaşkına çevirdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.02.2025 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada para kazanma vaadiyle suç tuzağına düşünce, fuhuş mağduru oldular. Öyle ki aralarında 1 milyon TL para kaptıran bile var! Jigolo olmaya çalışırken dolandırıldılar. Önce video ve fotoğraf istediler ardından o görüntülerle tehdit ettiler. İstanbul'da onlarca kişi sarı ilan sitesi ve sosyal medya platformlarındaki jigolo ilanına başvurarak dolandırıldı. Siber polisler, vatandaşları dolandıran 9 kişiyi gözaltına aldı.

Jigolo olmak için başvurdular ellerindeki paradan oldular! İç çamaşırları, saten pijamalar, fantezi kıyafetleri... Konuşmalar şaşkına çevirdi!

EKOL TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, sarı ilan sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilan vererek onlarca kişi yaklaşık bir milyon lira dolandırıldı. İlanlarda bu kez genç erkekler hedef alındı. Jigolo olmak için başvuran kişilerin gönderdikleri fotoğraflarla başlarına gelmeyen kalmadı.

Ekran görüntüsü 2025-02-08 164017

FOTOĞRAFLARI AİLELERE GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİLER

İstanbul Siber Şube ekipleri şoke eden bir dolandırıcılık vakasını daha ortaya çıkardı. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini içeren verileri temin ettikleri öğrenildi. Ayrıca dolandırıcıların İlanlara başvuran kişilerden fotoğraf istediği ve bu fotoğraflarla "Aile yakınlarınıza bilgi vereceğiz” diyerek tehdit ettiği de ortaya çıktı.

696

9 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul'da Güngören, Bağcılar, Esenyurt, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerindeki
adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Onlarca kişiyi yaklaşık bir milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

69406

"50 BİN LİRADAN FAZLA PARA KAPTIRDIM"

Bol para vaadiyle kandırılan mağdurlardan biri " Paraya ihtiyacım vardı benim biraz zor durumdaydım. Benim için kolay bir kazanç kapısıydı. Önce sitede ilanı gördüm. Ardından mesajlaşmaya başladık. Kazancının iyi olduğunu düşündüm iyiydi de. Aylık 100 bin lirayı geçiyordu. Üye oldum ardından vücudumun fotoğraflarını videolarını istediler. Müşteriler için kullanacaklarını düşünüp yolladım. Bir süre sonra attığım fotoğrafları şantaj için kullandılar. Bekarım, ailemin haberi yok onlara vereceklerini söylediler. 50 bin lirayı geçen bir meblağ olabilir. Daha fazla da olabilir. Bilmiyorum ama tövbe ettim bir daha bu işlere girmem" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-02-08 164151

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şantaj Fotoğraf jigolo dolandırıcı site
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken karar! Emeklileri ilgilendiriyor, vergiden muaf tutuldu

Dikkat çeken karar! Emeklileri ilgilendiriyor, vergiden muaf tutuldu

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Küresel sağlık alarmına yol açtı! 3 günden uzun sürüyorsa doktora gidin

Küresel sağlık alarmına yol açtı! 3 günden uzun sürüyorsa doktora gidin

Sular 100 metre çekilmişti... İzmir'deki korkutan görüntülerle ilgili uzman isimden çarpıcı değerlendirme!

Sular 100 metre çekilmişti... İzmir'deki korkutan görüntülerle ilgili uzman isimden çarpıcı değerlendirme!

Kabinede değişecek isimler belli oldu! Hangi bakanlar çizik yedi?

Kabinede değişecek isimler belli oldu! Hangi bakanlar çizik yedi?

Binlerce deprem, suların çekilmesi ve tsunami...

Binlerce deprem, suların çekilmesi ve tsunami...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.