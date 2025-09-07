Jitter nedir, kaç olmalı? Jitter nasıl düşürülür?

Kişisel ya da şirket bilgisayarlarında ağ bağlantısı üzerinden veri paketlerinin gönderimi düzenli olarak gerçekleşen bir işlemdir. Ancak bu işlem bazı nedenlere bağlı olarak sekteye uğrayabilir. Bilgisayarlarda video izlenirken, online oyun oynanırken, görüntülü konuşma yaparken ya da canlı yayın kaydederken çeşitli sorunlar yaşanması da bu gönderim işleminde sorun yaşanmasına bağlı olarak meydana gelebilmektedir.

Jitter nedir? Jitter ne demektir?

Jitter, Türkçe'de "gecikme, titreşme, bozuk sinyal" gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Kısa tanımı ile jitter, gelen sinyalin hatalı olması demektir. İnternet jitter değerleri gecikmede yaşanan değişiklikler ya da bir sinyalin iletilmesi ile alınması arasında geçen zamanın normalden uzun olması olarak da tanımlanabilir.

İnternet hızı testi yapıldığı zaman, gönderme ve alma ile birlikte ping ve jitter değerleri de görüntülenmektedir. Canlı yayınlar, görüntülü konuşmalar, video izlemeler ay da online olarak yapılan çeşitli işlemler internet hızından dolaylı olarak da jitter değerinden kaynaklı olarak sekteye uğrayabilir.

Jitter nasıl anlaşılır?

İnternet bağlantısı ve kullanımı esnasında meydana gelen jitter, görüntülü bir görüşme, video izleme ya da bir online oyun oynama sırasında oluşabilir. Kendini hemen belli eden bu problemde internet yavaşlamaya görüntüler donmaya başlar. Bu belirtilerden de jitter yaşandığı anlaşılabilir.

İnternet hız testi yapılarak jitter seviyesi de ölçülebilir. Hız testi kurallarına uyarak gerçekleştirilen uygulamadan sonra ping ve jitter seviyesi bilgilerine ulaşabilmek mümkündür. Test için kablosuz ağ kapanır ve bilgisayara internet Ethernet kablosu aracılığı ile bağlanmalıdır.

Jitter neden yükselir? Jitter nasıl düşürülür?

Jitter değerinin artması jitter değerinin yükselmesine neden olan etkenlere bağlı olarak görülen bir durumdur. Jitter değerinin düşürülmesi jitter tamponu ile mümkün olabilmektedir. Jitter tamponu, VoIP sistemi üzerine kurulabilen bir tür cihazdır. Bu cihaz ile gelen veri paketlerinin en az gecikme ile ulaşmasının sağlamak için çalışmaktadır. Kullanım ise son derece kolay ve pratiktir.

Eski internet donanımı jitterin yükselmesinin en genel ve yaygın nedenlerinden biridir. İnternet trafipi modem üzerinden aktarıldığı için VoIP trafiği yönetilemiyorsa sıkışma olur ve jitter değerlerinde yükselme gözlemlenir. Uzun süre aynı modemi kullanmak da bu soruna yol açabilir.

Genel olarak bir ağ tıkanıklığı durumu jitter sorununun oluşmasına neden olabilir. Ping ve jitter, benzer noktalarda yaşanabilen iki sorundur. İnternet kullanımı sırasında seviyeleri son derece önemlidir. Gerçek zamanlı verilerek ihtiyaç duyulan anlarda jitterin yükselmesi ciddi görüntü ve iletişim sorunlarına neden olur.

Jitter seviyesini düşürmek için şu adımlar uygulanır:

Jitter arabelleği kullanılır.

Daha güçlü bir modeme geçiş yapılır.

Ethernet kablosu kullanılır.

Modem yazılımı güncellenir.

Bant genişliği kullanımı optimize edilir.

Bilgisayar donanımı için en uygun portların ve protokollerin açık olduğu teyit edilmelidir.

Jitter ms nedir?

Jitter, milisaniye ya da kısaca ms cinsinden ölçülmektedir. Bilgiler internet üzerinden veri paketlerinde taşınır. Veri paketlerinin normal gönderimi esnasındaki bozulmalar jitter olarak tanımlanmaktadır. Bu durum da Jitter sorunu olarak ifade edilebilir.

Yapılan jitter ölçümünün ardından elde edilen 30 ms, ideal jitter değerinde olunduğu anlamına gelir. Maksimum jitter değeri 30 ms olarak belirlenmiştir. Jitter değeri 30 ms üzerine çıkarsa görüntü ve ses kalitesinde bozulmalar meydana gelmeye başlar.