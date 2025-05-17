HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyor

Engelliler Haftası Koşusu’nda attan düşerek beyin kanaması geçiren jokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Jokey Mertcan Çelik, hastanede yaşam savaşı veriyor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Atla Terapi Merkezi’nin 10. yılı kapsamında 14 Mayıs Çarşamba günü yarış programına alınan Engelliler Haftası Koşusu’nda kaza yaşandı. Veliefendi Hipodromu’ndaki yarışta 4 numaralı Akgobak isimli safkanla mücadele eden Mertcan Çelik, yarışın sonunda atın tökezlemesiyle birlikte düşerek yaralandı. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç jokeyi ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

TJK da yaşanan kazayla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada jokeyin hastaneye sevk edildiği ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini paylaştı.

Hastanede yapılan muayenenin ardından, Çelik’in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde olan jokeyin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Mertcan Çelik, yarış öncesi Engelliler Hastası kapsamında Atla Terapi Merkezi’nde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar jokeylerle birlikte padoka çıkarken, Mertcan Çelik’in de çocuklarla yakından ilgi gösterdiği ve neşeli halleri kameralara yansıdı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın konuştuğu anlar: Milletvekili çatıya çıkıp intihara kalkıştı! Sebebi ise...Dünyanın konuştuğu anlar: Milletvekili çatıya çıkıp intihara kalkıştı! Sebebi ise...
Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli olduProf. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Jokey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.