HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

KAAN piste çıktı, arkadaki müzik dikkat çekti! İşte o görüntüler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUŞAŞ), Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı milli muharip uçak KAAN'ın taksi testi yaparken yeni görüntülerini paylaştı. Görüntülerin 'Yelkenler biçilecek' isimli mehter marşı eşliğinde yayınlanması dikkat çekti.

KAAN piste çıktı, arkadaki müzik dikkat çekti! İşte o görüntüler

KAAN bir kez daha piste çıktı. TUSAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, milli muharip uçak KAAN'ın taksi testi yaparken görüntüleri yer aldı. KAAN'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri 'Yelkenler biçilecek' isimli mehter marşı eşliğinde paylaşıldı. Görüntüde, KAAN'nın taksi testini başarıyla tamamladığı görülürken, teknik personel de görüntüde yer aldı.

KAAN piste çıktı, arkadaki müzik dikkat çekti! İşte o görüntüler 1

KAAN'IN GELİŞİM SÜRECİ

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan ve geliştirilen savaş uçağı projesinde; KAAN ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi ve 13 dakika havada kaldı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi ve 14 dakika havada kaldı. KAAN, bu uçuşta 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

KAAN piste çıktı, arkadaki müzik dikkat çekti! İşte o görüntüler 2

KAAN üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor. 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. TUSAŞ'ın güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile 'savaşçı' olarak dikkat çekiyor.

2028'DE TESLİM EDİLECEK

KAAN'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli muharip uçak KAAN, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Milli muharip uçak, 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.

KAAN piste çıktı, arkadaki müzik dikkat çekti! İşte o görüntüler 3

KAAN piste çıktı, arkadaki müzik dikkat çekti! İşte o görüntüler 4

KAAN piste çıktı, arkadaki müzik dikkat çekti! İşte o görüntüler 5

KAAN piste çıktı, arkadaki müzik dikkat çekti! İşte o görüntüler 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB'den OpenAI ve Anthropic olayları sonrası kritik çağrı!AB'den OpenAI ve Anthropic olayları sonrası kritik çağrı!
Haberler peş peşe geldi! Tek tek yasaklanıyorHaberler peş peşe geldi! Tek tek yasaklanıyor

Anahtar Kelimeler:
uçak Mehter takımı savaş kaan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.