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Konya’da infial yaratan olay: “Kapalılar ürememeli” dedi, başörtülü kadına saldırdı

Konya’da bebeğiyle yürüyen başörtülü kadına yönelik skandal sözler sarf ettiği ve saldırıda bulunduğu iddia edilen Refika Beyza Yakargüneş tutuklandı. Kadının “Kapalılar ürememeli” gibi infial yaratan sözler söylediği öne sürüldü.

Konya’da infial yaratan olay: “Kapalılar ürememeli” dedi, başörtülü kadına saldırdı
Mehmet Hazar Gönüllü

Konya’da bebek arabasıyla yürüyen Aylin Altuntaş’ın başına gelenler büyük tepki çekti. İddiaya göre Refika Beyza Yakargüneş, bebeği işaret ederek Altuntaş’a “Daha fazla üremeyin” ve “Kapalılar ürememeli” şeklinde hakaret içerikli ifadeler kullandı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelinin Altuntaş’a saldırdığı öne sürüldü. Olayın ardından şüpheli “kadına karşı kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

"KAPALILAR ÜREMEMELİ"

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz 2026 tarihinde Konya'da bebek arabasıyla sokakta yürüyen Aylin Altuntaş'a, Refika Beyza Yakargüneş'in bebeği işaret ederek, "Daha fazla üremeyin... Başındaki ile daha fazla üremeyin" ile "Yobazsınız, siz, kapalılar ürememeli, deliler hastanesine kapatılmalısınız, gerizekalılar" şeklinde sözler söylediği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Konya’da infial yaratan olay: “Kapalılar ürememeli” dedi, başörtülü kadına saldırdı 1

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme", "Hakaret" ve "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Konya’da infial yaratan olay: “Kapalılar ürememeli” dedi, başörtülü kadına saldırdı 2

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, şüpheliyi "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ile "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğince şüphelinin "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
başörtüsü
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