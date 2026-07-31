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Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kamyonette bulunan bir yolcu yaralandı.

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 11.45 sıralarında Kula-Eşme kara yolu Söğütçayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.N. (22) yönetimindeki kamyonet ile Sedat Gezici (70) idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kula Amirliği ekipleri ve jandarma sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Sedat Gezici aracın içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yapılan kontrolde Gezici’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü T.N. kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan İ.N. (57) hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Kula-Eşme kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü T.N. hakkında işlem başlatılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı 1

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı 2

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı 3

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı 4

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı 5

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı 6

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı 7

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı 8

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı 9


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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