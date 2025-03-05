Kabak diyeti nedir, nasıl yapılır? Kabak diyeti ne işe yarar? Kabak diyeti özellikleri ve listesi

Hızlı bir şekilde kilo verdirme özelliği sayesinde sağlıklı beslenmenin yanı sıra fit bir görünüme de sahip olmak isteyenlerin çok sık tercih ettiği bazı detoks ve diyet programları bulunur. Bu programların içerdiği listeler bilinçsizce uygulanmamalı, mutlaka bu alanda bir uzmana danışılarak diyet listeleri hazırlanmalıdır.

Kabak diyeti nedir?Kabak diyeti ne işe yarar?

Kabak diyeti hem yağ yakımını hızlandırmak amacı ile hem de vücutta biriken ödemi ve toksinleri temizleyerek daha hafif hissettirmesi için uygulanan, öğle ve akşam saatlerinde tüketilmeye uygun bir diyet programıdır.

Son zamanlarda adı çok sık anılan kabak detoksu ya da kabak diyeti zengin içeriği ile tok tutması sayesinde tercih edilen bir sağlıklı beslenme programı haline gelmiştir. Hem lif açısından zengin hem de çeşitli vitaminleri barındırması nedeni ile günlük enerji ve kalori dengesini sağlayan kabak sayesinde yağ yakımının da hızlandığı bilinmektedir.

Kabak diyeti nasıl yapılır?

Kabak diyeti listesinde olması ve olmaması gereken bazı yiyecek ve içecekler bulunur. Diyetin listesinde dikkat edilmesi gereken durumlar ve uyulması gereken liste şu şekildedir:

Günün ilk öğününde 2 yumurta, 1 küçük kalıp peynir, biraz salatalık ve domates yağsız olarak tüketilir.

İkinci öğün öğle saatlerinde 2 adet haşlama kabak, üzerine 2 kaşık yağsız yoğurt ile biraz nane, kekik ve dereotu ile yenir.

Şekeri oranı çok az olan bir meyve bir şişe soda ile ara öğün olarak tüketilir.

Akşam yemeğinde 2 kabak rendesi haşlanarak yoğurt ve biraz baharat ile tüketilir.

Kabak diyeti ile kaç kilo verilir?

Bir uzman kontrolü altında ve bilinçli bir şekilde uygulandığı takdirde kabak diyetinin 3 gün içinde yaklaşık olarak 3 kilo verdirebileceği söylenmektedir. Son derece düşük kalorili bir besin olan kabak etkisinin de bu durumda payı olduğu kabul edilir. Ancak yine de uzman bir diyetisyenin önerileri dikkate alınarak ilerlenmelidir.

Kabak diyeti özelliklerine göre sağlıklı beslenmek isteyen ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi tercih eden herkes tarafından uygulanabilir olsa da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Özelikle alerjik durumları olanlar, hamileler ve çocuklar tarafından bilinçsizce uygulanması bazı sorunlara yol açabilir.

Kabak diyeti kaç gün yapılır?

Kabak diyeti de bilinçsizce ve bir uzaman danışılmadan yapılmaması gereken diyetlerden biridir. Kişilerin gereksinimlerine ya da sağlık durumlarına bağlı olarak bazen haftada 1 bazı durumlarda da ay içinde 1 kez yapılması gerekebilir.