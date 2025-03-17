Kabak suyu neye iyi gelir? Kabak suyu tansiyona iyi gelir mi, tansiyonu düşürür mü?

Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi tercih eden kişilerin daha çok tükettiği meyvelerin ve sebzelerin her biri ait olduğu iklimde en lezzetli en olgun haline ulaşır. Çeşitli vücut ihtiyaçlarını karşılayan bu sebzeler ve meyveler farklı tariflerle ve lezzetleri ile sofraları zenginleştirirken insan sağlığı ile ilgili çeşitli durumlar için de şifa kaynağı olarak kabul edilir.

Kabak suyu nasıl sıkılır?

Yaz kış her mevsim tüketilebilen kabak özellikle son yıllarda birçok diyet menüsünde ve sağlıklı beslenme listesinde yer almaktadır. Yemek olarak hazırlanabildiği gibi salatalarda da kullanılabilir. Son zamanların gözde yiyeceklerinden kabak spagetti olarak da yenilebileceği gibi suyu sıkılarak da tüketilebilmektedir.

Kabakların sularının sıkılması ya da blender ile öğütülmesi ile elde edilen kabak suyunun insan sağlığına birçok açıdan faydası olduğu bilinmektedir. Düşük kalorisi ve lezzeti ile çok sevilen kabak suyu birçok diyetisyenin hazırladığı diyet listesinde de tercih edilmektedir.

Kabak suyu nasıl elde edilir?

Kabak suyu hazırlamak son derece kolay ve pratik bir süreçtir. Sadece birkaç dakika alacak olan tarifi ve gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

Ne kadar miktarda kaç kişi için yapılacaksa o kadar sayıda kabak iyice yıkanır.

Kabukları soyulmadan doğranır.

Blender ya da sıkacak ile suyu sıkılır.

Süzülmeden tüketilebilir.

Kabak suyu neye iyi gelir?

Doktorların da uygun gördüğü kişilere ve uygun gördüğü miktarlarda tüketmesini önerdiği kabak suyu faydaları ve iyi geldiği birçok farklı alan vardır. En bilinen yararları şunlardır:

Böbrekleri çalıştırır.

Kabızlığı önleyici etkisi vardır.

Tansiyonu dengeleyicidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğu bilinir.

Kabak suyu tansiyona iyi gelir mi?

Kabakta yer alan sodyum oranının düşük ve potasyum oranının yeterince yüksek olması kan basıncı için olumlu bir durumdur. Kan basıncının olması gerektiği miktarlarda tutan kabak suyu aynı zamanda yüksek olan tansiyonu düşürmek için de faydalıdır.

Ayrıca kabağın içinde yer alan pektin ve benzeri lifler de kolesterol seviyesini olması gereken normal kabul edilen seviyelerde tutar. Özellikle hpiertansiyon sorunu olan kişilerin kabak suyu tüketmesi önerilir ancak mutlaka doktor onayı alınarak tüketilmelidir.

Kabak suyu tansiyonu düşürür mü?

Sağlığa olan çeşitli faydaları ile bilinen kabak suyu içerdiği vitaminler ve mineraller açısından son derece zengin olduğu için sağlıklı beslenmeyi tercih eden kişiler tarafından çok sık tüketilir. Lezzeti ile olduğu kadar sağlığa olan faydaları ile de bilinen kabak suyu tansiyon üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca: