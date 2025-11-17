HABER

Kabine Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. Toplantı gündeminin ilk sırasında, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor.

Kazanın ardından uçağın kara kutusu Ankara'ya getirilerek incelemeye alınmıştı. Ön bulgular ve kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından ilk veriler kabinede masaya yatırılacak.

Kabinede, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama da gözden geçirilecek. Yine Suriye'de yaşanan son durumun ele alınması bekleniyor. Yanı sıra Gazze'deki ateşkes süreci, Sudan'da yaşanan çatışmalar da kabinede görüşülmesi beklenen başlıklar arasında.

Ekonomideki son veriler, enflasyon hedefleri, hayat pahalılığı ile TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketi ve içeriğinin de kabinede ele alınması bekleniyor.

