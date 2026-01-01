HABER

Ukrayna'da yılbaşı cehennemi: 24 ölü, 50'den fazla yaralı! Ruslar İHA'larla saldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna Ukrayna tarafından düzenlendiği iddia edilen İHA saldırısı sonrası Kremlin cephesinin hamlesi merak ediliyordu. Rusya'dan dün gece misilleme geldi. Ukrayna'nın Herson kentinde yılbaşı kutlaması yapılan bir otel ve kafeye İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi ölürken 50'den fazla kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Putin'in konutuna 50'den fazla İHA ile saldırılmıştı. Rus cephesi saldırının Ukrayna tarafından geldiğini iddia etmiş, Kiev ise iddiaları reddetmişti. Rusya bugün ise yılbaşı kutlaması düzenlenen bir bölgede İHA'larla saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik saldırı girişimi gündemdeki yerini koruyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Putin'in konutunu hedef alan ve düşürülen insansız hava aracının videosu yayınlanmıştı.

Açıklamada, insansız hava aracının Ukrayna yapımı "Chaklun-B" olduğu belirtilmişti. Söz konusu saldırı girişiminin "hedefli, dikkatlice planlanmış ve aşamalar halinde gerçekleştirilmiş" olduğu ifade edilmişti.

24 ÖLÜ, 50'DEN FAZLA YARALI

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinin başına Rusya'nın atamış olduğu Vali Vladimir Saldo, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

İnsansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğuna işaret eden Saldo, saldırıda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya platformu Telegram'dan açıklama yapan Saldo, saldırının Kırım yakınlarındaki kıyı bölgesi Khorly'de meydana geldiğini duyurdu.
