Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı!

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Kabinenin ana gündeminde Terörsüz Türkiye başlığı olacak.

Cansu Akalp

Kabine üyeleri bugün 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Toplantıda, TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları ve terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili sahadaki son durum değerlendirilecek.

PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uymaması ve henüz silah bırakmaması Ankara’nın tepkisini çekerken, SGD’ye yönelik başta operasyon seçeneği olmak üzere atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Suriye’deki gelişmeler, İsrail’in Gazze’yi işgal planını önlemek ve kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için yürütülen diplomatik temasların yanı sıra Gazze’ye insani yardımların ulaşımı konusu toplantıda ele alınacak. Yaklaşan BM Genel Kurulu toplantısı öncesinde İsrail’e uluslararası diplomatik baskının artırılması için uygulanacak diplomasi gözden geçirilecek. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin barışa yönelik katkıları da gündeme getirilecek.

