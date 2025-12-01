Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar: "Türkiye hedeflerine er ya da geç ulaşacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşın bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik adası olma vasfını muhafaza ediyor"

"KIZILELMA BİR İLKE İMZA ATTI"

"İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı. Her alanda bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz"

"TÜRKİYE EKONOMİSİ 21 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR"

"Türkiye ekonomisi 21 çeyrektir büyüyor. 3. çeyrek büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu gösterdi. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır"

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun, kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın çabası içindeyiz. Biz ihtirasları boyunlarını aşanların aksine kökleri eski geçmişe uzanan kadim devlet geleneğine sahibiz. Şunu herkesin, özellikle kan ve kaos tüccarlarının bilmesini isterim. Biz ayağına çelme takılınca, yolu kesilince yolundan dönecek bir millet değiliz. Hele hele tehditler karşısında ürkecek, korkacak, çekinecek, tehdit diline boyun eğecek millet, böyle bir devlet ve ülke hiç değiliz. Türkiye, hedeflerine er ya da geç, öyle ya da böyle ulaşacaktır. Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer kardeş topluluklarla kalplerimiz bin yıldır birlikte atıyor, gelecekte de atmaya devam edecek. Bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı kirli hesapları altüst edecek, asırlık oyunları bozacak, yeni dönemin kapılarını açacaktır. Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için çalışacağız. 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceğiz"

"Ana Muhalefet ve yandaşları uzun süredir FETÖ'cülerin yurt dışında fonladığı paravan kuruluşların sözde raporları üzerinden suç ve suçluyla mücadelemize gölge düşürüyor."

"AB'ye tam üyelik, önümüze çıkan tüm engellere rağmen önceliğimiz olmayı sürdürüyor."



"Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Münhasır Ekonomik Bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz"