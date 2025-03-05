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Kablo hırsızları yakayı ele verdi

05.03.2025 17:24
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Bolu’da bir köydeki bakır kabloları keserek çalan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kablo hırsızları yakayı ele verdi

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Emirler köyünde bakır kabloların çalınması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen JASAT ve Jandarma Asayiş Timleri, köyde yapılan incelemelerin ardından kabloları çalan 2 kişiyi ormanlık alanda yakaladı. Yapılan aramada araç içerisinde olayda kullanılan demir kesme makası ve çok miktarda kablo ele geçirildi. Köydeki kabloları çaldığı tespit edilen E.T. ve T.T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kablo
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