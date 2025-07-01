Kabotaj Bayramı ne zaman? Kabotaj Bayramı'nın tarihi nedir? Kabotaj Bayramı ne zaman kutlanır?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’nin kara sularında mutlak bağımsızlığını kazandığı 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun anısına her yıl 1 Temmuz’da coşkuyla kutlanıyor. Yurdun çeşitli şehirlerinde düzenlenen etkinliklerle 94. yıl dönümü kutlamaları gerçekleştirilecek. Peki, Kabotaj Bayramı nedir ve ne zaman kutlanır?

KABOTAJ BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve limanları arasında gemi işletme ile liman hizmetlerini kontrol etme hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük’te kabotaj, “Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi” olarak tanımlanır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bu hakkın Türkiye’ye kazandırılmasının milli bir bayram olarak kutlandığı özel bir gündür.

KABOTAJ BAYRAMI’NIN TARİHİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kapitülasyonlar nedeniyle kabotaj hakkı bulunmuyordu. Ancak 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı ve Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Türkiye’nin 8333 kilometrelik kıyı şeridiyle bir yarımada ülkesi olması, bu hakkın Türk denizciliği için büyük bir fırsat yarattığını gösteriyor.

“DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI”

19 Nisan 1926’da çıkarılan 815 sayılı yasa ile Türkiye limanları arasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet vermesi zorunlu hale getirildi. 1 Temmuz 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Kabotaj Kanunu ile denizlerdeki egemenlik hakkı tüm dünyaya ilan edildi. Bu tarih, o günden beri “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaktadır.