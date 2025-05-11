HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kabul ederse 'en değerlisi' olacak! Katar'dan Trump'a eşi benzeri görülmemiş hediye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyarete öncesi dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddialara göre Trump yönetimi, Katar Kraliyet ailesinden “Boeing 747-8” tipi lüks bir jumbo jeti hediye olarak kabul edecek. Bahsi geçen hediyenin Trump'ın Katar ziyareti sırasında açıklanacağı belirtildi. Öte yandan bunun yabancı bir hükümetten kabul edilen 'en değerli' hediye olabileceğine işaret edildi.

Kabul ederse 'en değerlisi' olacak! Katar'dan Trump'a eşi benzeri görülmemiş hediye
Melih Kadir Yılmaz

Ortadoğu turuna hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump için önemli bir iddia gündeme getirildi. ABC News’ün haberine göre Trump yönetimi, Katar kraliyet ailesinden “Boeing 747-8” tipi lüks bir jumbo jeti hediye olarak kabul edecek. Haberde, bunun yabancı bir hükümetten kabul edilen “en değerli” hediye olabileceğine dikkat çekildi.

54748

HEDİYE KATAR ZİYARETİNDE AÇIKLANACAK

Konuya ilişkin bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırılan habere göre, söz konusu hediye Trump bu hafta Ortadoğu turu kapsamında Katar’ı ziyaret ettiğinde açıklanacak.

525

TRUMP'IN BAŞKANLIK UÇAĞI OLARAK KULLANILACAK

Bloomberg'in aktardığına göre, kaynaklar bu jumbo jetin “Air Force One” yani Trump’ın başkanlık uçağı olarak kullanılacağı bilgisini verdi. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı, ABC’nin konu hakkında yorum talebine henüz bir yanıt vermezken, Katar Büyükelçiliği de kanalın yorum talebini yanıtsız bıraktı.

Trump, bir süredir eskiyen Air Force One uçağını değiştirmek istiyordu. ABD Başkanı, ilk döneminde de iki yeni uçak için sipariş vermiş, ABD merkezli Boeing şirketi bu uçakları teslim ederken “kronik gecikmeler” yaşanmıştı. Boeing, son olarak Air Force One’ın yeni versiyonunu 2027 yılına kadar teslim etmeyi teklif etmişti.

TRUMP KATAR UÇAĞINI GEZİP “GİDİP BİR UÇAK ALABİLİRİZ” DEMİŞTİ

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Trump’ın şubat ayında Katar’ın sahip olduğu bir Boeing uçağını Florida’da incelediği ifade edilmişti. Trump, o dönemde basına yaptığı açıklamada, Boeing’den “mutlu olmadığını” söylemiş ve yönetiminin “başka bir şey” yapmayı değerlendirdiğini anlatmıştı. Trump, jeti gezdikten sonra “Gidip bir uçak satın alabiliriz” demişti. Söz konusu uçak, Katar kraliyet ailesinin en varlıklı isimlerinden olan Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani tarafından kullanılıyordu.

ABC’ye göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Beyaz Saray avukatı David Warrington, mülkiyeti Trump’ın başkanlık kütüphanesine transfer edildiği sürece uçak bağışına “yasal olarak izin verilebileceğine” işaret eden bir analiz kaleme aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzun süredir haber alınamıyordu! Emekli öğretmenden acı haberUzun süredir haber alınamıyordu! Emekli öğretmenden acı haber
Yozgat’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdıYozgat’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Anahtar Kelimeler:
Katar Donald Trump uçak abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski vekil, Kadir İnanır'ın son halini paylaştı

Eski vekil, Kadir İnanır'ın son halini paylaştı

Sürücülere daha önce ceza kesilmiş

Sürücülere daha önce ceza kesilmiş

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama

Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.