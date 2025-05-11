Kabul ederse 'en değerlisi' olacak! Katar'dan Trump'a eşi benzeri görülmemiş hediye

Ortadoğu turuna hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump için önemli bir iddia gündeme getirildi. ABC News’ün haberine göre Trump yönetimi, Katar kraliyet ailesinden “Boeing 747-8” tipi lüks bir jumbo jeti hediye olarak kabul edecek. Haberde, bunun yabancı bir hükümetten kabul edilen “en değerli” hediye olabileceğine dikkat çekildi.

HEDİYE KATAR ZİYARETİNDE AÇIKLANACAK

Konuya ilişkin bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırılan habere göre, söz konusu hediye Trump bu hafta Ortadoğu turu kapsamında Katar’ı ziyaret ettiğinde açıklanacak.

TRUMP'IN BAŞKANLIK UÇAĞI OLARAK KULLANILACAK

Bloomberg'in aktardığına göre, kaynaklar bu jumbo jetin “Air Force One” yani Trump’ın başkanlık uçağı olarak kullanılacağı bilgisini verdi. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı, ABC’nin konu hakkında yorum talebine henüz bir yanıt vermezken, Katar Büyükelçiliği de kanalın yorum talebini yanıtsız bıraktı.

Trump, bir süredir eskiyen Air Force One uçağını değiştirmek istiyordu. ABD Başkanı, ilk döneminde de iki yeni uçak için sipariş vermiş, ABD merkezli Boeing şirketi bu uçakları teslim ederken “kronik gecikmeler” yaşanmıştı. Boeing, son olarak Air Force One’ın yeni versiyonunu 2027 yılına kadar teslim etmeyi teklif etmişti.

TRUMP KATAR UÇAĞINI GEZİP “GİDİP BİR UÇAK ALABİLİRİZ” DEMİŞTİ

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Trump’ın şubat ayında Katar’ın sahip olduğu bir Boeing uçağını Florida’da incelediği ifade edilmişti. Trump, o dönemde basına yaptığı açıklamada, Boeing’den “mutlu olmadığını” söylemiş ve yönetiminin “başka bir şey” yapmayı değerlendirdiğini anlatmıştı. Trump, jeti gezdikten sonra “Gidip bir uçak satın alabiliriz” demişti. Söz konusu uçak, Katar kraliyet ailesinin en varlıklı isimlerinden olan Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani tarafından kullanılıyordu.

ABC’ye göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Beyaz Saray avukatı David Warrington, mülkiyeti Trump’ın başkanlık kütüphanesine transfer edildiği sürece uçak bağışına “yasal olarak izin verilebileceğine” işaret eden bir analiz kaleme aldı.