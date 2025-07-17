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Kabus devam ediyor... Çimler ve boş araziler adeta mayın tarlasına döndü!

Her geçen gün artan kene vakaları halkın kabusu olmaya devam ediyor. Korkunç hastalık öyle bir hale geldi ki aylar içerisinde binlerce kişi KKKA şüphesiyle hastaneye başvurdu. Muş'ta mevsimlik işçi olarak çalışan bir kadın, sırtına yapışan keneyi ailesinin çıplak elle çıkarması sonrası KKKA hastalığına yakalandı. Olayın ardından köyde filyasyon ve bilgilendirme çalışması başlatıldı.

Kabus devam ediyor... Çimler ve boş araziler adeta mayın tarlasına döndü!
Çiğdem Sevinç

Muş'ta mevsimlik tarım işçisi olarak bulunan S.K. isimli kadın, sırtına yapışan keneyi fark edemeyince Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandı. Ailesi tarafından keneyi çıplak elle çıkarılan S.K., bir süre sonra ateş, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kabus devam ediyor... Çimler ve boş araziler adeta mayın tarlasına döndü! 1

EĞİTİM VERİLDİ

Hastanede 4 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen S.K.'nın geçici olarak konakladığı Yeroluk Köyü'nde, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından filyasyon çalışması başlatıldı. Sağlık ekipleri, köy halkını KKKA hastalığına karşı bilgilendirerek, kene ile temas durumunda yapılması gerekenler konusunda eğitim verdi.

Kabus devam ediyor... Çimler ve boş araziler adeta mayın tarlasına döndü! 2

"ÇIPLAK ELLE MÜDAHALE ETMEYİN" UYARISI

Uzmanlar, kene vakalarında en önemli noktanın keneye çıplak elle müdahale edilmemesi olduğunu vurgulayarak, özellikle kırsal alanlarda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kene Muş kkka
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