Kabus devam ediyor... Hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi

Ankara'da sahte içki sebebiyle 105 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 43 kişinin tutuklandığı belirtildi.

50 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e yükseldi, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

29 KİŞİNİN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Alkolün sahte olduğunu nasıl anlarsın?