Sahte içki çok can aldı: Alkolün sahte mi gerçek mi olduğunu nasıl anlarsın? Uzmanlar uyarıyor…

Sahte alkol tüketimi, özellikle son aylarda ciddi sağlık tehditleri oluşturmakta ve ölümler artmaktadır. Bu tehlikeli duruma karşı daha dikkatli olunması gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Grubu Başkanı Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, sahte alkol ile igili önemli açıklamalarda bulundu.

"KOKU VE RENKLE AYIRT EDİLEMEZ"

Alkolün sahte olup olmadığını ayırt etmek için farkının ne olduğunu uzman Dr. Ayça Akpınar açıkladı. Dr. Akpınar, "Sahte alkol ile gerçek alkolü ayırt etmek sadece tadı, kokusu veya rengiyle mümkün değildir" diyerek, alkol tüketicilerine ruhsatlı, kapalı, barkodu olan içecekleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

ERKEN TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

Son zamanlarda, karbonmonoksit ve metil alkol zehirlenmelerinde artış yaşandığını ifade eden Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Sahte alkol kaynaklı zehirlenmelerin özellikle genç erişkinlerde sık görüldüğünü belirten uzman, bu tür zehirlenmelerin tedavisinin etkin bir şekilde yapılmasının önemine dikkat çekti.

Akpınar, metil alkol zehirlenmeleri durumunda, tedaviye ne kadar erken başlanırsa, o kadar başarılı sonuç alındığını belirterek, "Bulanık görme, genel durum bozukluğu, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtiler görüldüğünde, vakit kaybetmeden en yakın hastaneye başvurulmalıdır" dedi.

"AÇIKTAN ALINAN HER ALKOLDE RİSK VAR"

Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, sahte alkolün içeriğini fark etmenin oldukça zor olduğunu yineleyerek, alkol tüketicilerine yalnızca güvenilir, ruhsatlı yerlerden alınmış, kapalı ve barkodlu içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini önerdi.

"Açıktan alınan her alkolde risk bulunmaktadır" diyen Dr. Akpınar, "kesinlikle ruhsatlı yerlerden alınmış, kapalı, kutusu olan, üzerinde barkodu olan içecekleri tüketmelerini öneriyoruz. Açıktan alınmış her içecekte böyle bir risk olabiliyor" ifadelerini kullandı.

GENÇLER BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Sahte alkollü içeceklerin fark edilmesi mümkün olmadığından, uzmanlar, alkol tüketicilerinin güvenli yerlerden alışveriş yapmalarını ve yalnızca onaylı ürünleri tüketmelerini öneriyor.

Ayrıca, sahte alkol nedeniyle yaşanabilecek zehirlenmelere karşı, özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiği de vurgulandı. Alkolün kaynağı ne olursa olsun, zehirlenme durumlarında hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurulması, hayati tehlikenin önüne geçmek için kritik önem taşımaktadır.

(İHA)