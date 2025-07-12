Kabus devam ediyor! Kene ısırması sonucu, ölümlerin sayısı 11'e yükseldi: 2 çocuk babası hayatını kaybetti...

Vücuduna yapışan keneyi sağlık kuruluşunda çıkartmasına rağmen, yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu vefat etti.

KENE KABUSU SÜRÜYOR!

Sivas'ta kene kabusu sürüyor. Bu yıl mart ayından itibaren kene yapışması sonucu ortaya çıkan KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

1 AY ÖNCE KENE YAPIŞMIŞ

Son olarak Sivas Merkez ilçeye bağlı Gülpinar köyünde ikamet eden H.A (59) kurtarılamayarak vefat etti. Hayvancılıkla uğraşan H.A'nın 1 ay önce omzuna yapışan keneyi bir sağlık kuruluşunda çıkarttırdığı, ancak daha sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

2 ÇOCUK BABASI VEFAT ETTİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konulan H.A, 1 ay süren tedaviye cevap veremedi ve geçtiğimiz gün vefat etti. H.A'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. H.A'nın cenazesi bugün hastane morgundan ailesine teslim edildi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, kene vakalarının özellikle yaz aylarında artış gösterdiğine dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Tarla, çayır ve ormanlık alanlarda çalışanların uzun kollu giysiler giymesi, açıkta kalan bölgelerin kapatılması ve düzenli kene kontrolü yapılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca vücuda yapışan kenelerin kesinlikle elle çıkarılmaması, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtiliyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır