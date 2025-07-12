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Kabus devam ediyor! Kene ısırması sonucu, ölümlerin sayısı 11'e yükseldi: 2 çocuk babası hayatını kaybetti...

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları can almaya devam ediyor. Mart ayından bu yana kene ısırması sonucu ortaya çıkan KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Son olarak, Sivas Merkez’e bağlı Gülpınar köyünde yaşayan 59 yaşındaki H.A., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Sağlık kuruluşunda keneyi çıkarttırmasına rağmen hastalığa yakalanan H.A., yaklaşık bir aydır sürdürdüğü tedaviye yanıt vermedi.

Kabus devam ediyor! Kene ısırması sonucu, ölümlerin sayısı 11'e yükseldi: 2 çocuk babası hayatını kaybetti...

Vücuduna yapışan keneyi sağlık kuruluşunda çıkartmasına rağmen, yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu vefat etti.

Kabus devam ediyor! Kene ısırması sonucu, ölümlerin sayısı 11 e yükseldi: 2 çocuk babası hayatını kaybetti... 1

KENE KABUSU SÜRÜYOR!

Sivas'ta kene kabusu sürüyor. Bu yıl mart ayından itibaren kene yapışması sonucu ortaya çıkan KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kabus devam ediyor! Kene ısırması sonucu, ölümlerin sayısı 11 e yükseldi: 2 çocuk babası hayatını kaybetti... 2

1 AY ÖNCE KENE YAPIŞMIŞ

Son olarak Sivas Merkez ilçeye bağlı Gülpinar köyünde ikamet eden H.A (59) kurtarılamayarak vefat etti. Hayvancılıkla uğraşan H.A'nın 1 ay önce omzuna yapışan keneyi bir sağlık kuruluşunda çıkarttırdığı, ancak daha sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

2 ÇOCUK BABASI VEFAT ETTİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konulan H.A, 1 ay süren tedaviye cevap veremedi ve geçtiğimiz gün vefat etti. H.A'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. H.A'nın cenazesi bugün hastane morgundan ailesine teslim edildi.

Kabus devam ediyor! Kene ısırması sonucu, ölümlerin sayısı 11 e yükseldi: 2 çocuk babası hayatını kaybetti... 3

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, kene vakalarının özellikle yaz aylarında artış gösterdiğine dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Tarla, çayır ve ormanlık alanlarda çalışanların uzun kollu giysiler giymesi, açıkta kalan bölgelerin kapatılması ve düzenli kene kontrolü yapılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca vücuda yapışan kenelerin kesinlikle elle çıkarılmaması, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtiliyor.

Kabus devam ediyor! Kene ısırması sonucu, ölümlerin sayısı 11 e yükseldi: 2 çocuk babası hayatını kaybetti... 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kene kırım kongo kanamalı ateşi
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