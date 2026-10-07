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Yolda yürürken kocası tarafından bıçaklandı

Adana’da bir kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada kocası tarafından bıçaklandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli koca yakalandı.

Yolda yürürken kocası tarafından bıçaklandı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma H. kaldırımda yürüdüğü sırada kocası Osman H. arkasından geldi.

KOCASI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Osman H., henüz bilinmeyen bir sebeple eşini bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma H.’yi hastaneye kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı. Osman H., aynı mahallede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana saldırı
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