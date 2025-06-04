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Kaçak avcılara 52 bin lira ceza

Uluabat Gölü’nde usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı yapan 3 şahsa 52 bin 380 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca canlı olarak ele geçen toplam 346 kilogram sazan balığı Uluabat Gölü’ne bırakıldı.

Kaçak avcılara 52 bin lira ceza

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Uluabat Gölü’nde balık çeşitliliğini korumak, ekolojik dengeyi sağlamak ve aranan şahıslara yönelik suda ve karada çalışmalarına devam ediyor. 20 ile 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında çalışma yapan ekipler usulsüz su ürünleri avcılığı yapan 3 şahsa toplam 52 bin 380 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, canlı olarak ele geçen toplam 346 kilogram sazan balığı Uluabat Gölü’ne bırakılarak doğal yaşama geri kazandırıldı.

Ayrıca, icra edilen faaliyetlerde S.K. (38) isimli şahsın "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl hapis cezası ve "Hırsızlık" suçundan 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(İHA)

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Bursa
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