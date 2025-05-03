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Kaçak kazı gözaltısında şaşırtan detay! Aralarında eski vali de var

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 1’i eski vali 7 şahıs yakalandı.

Kaçak kazı gözaltısında şaşırtan detay! Aralarında eski vali de var

Jandarma ekipleri savcılık koordinesinde Beydili Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında 1999-2003 yıllarında görev yaptığı öğrenilen eski vali H.B, ile emekli jandarma personeli A.A.’nın da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı.

H.B. hakkındaki soruşturma usulü farklılığı nedeniyle kimlik tespitinin ardından serbest bırakılırken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.A, M.T, A.Ü. ve M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Y. ve H.E. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaçak kazı
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