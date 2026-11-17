Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.İ. M.Y. R.Y. H.İ.A ve R.A isimli şahıslar define ve tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan aramada 1 adet detektör, 1 adet detektör bataryası, 1 adet adaptör, 2 adet kablo, 1 adet kamış, 1 adet mono başlık ile 4 adet mono başlık tutacağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar karakola götürülürken olayla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır