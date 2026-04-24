Kaçak kazı yapan 6 kişi dronla suçüstü yakalandı

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Olayda çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan 6 kişi dronla suçüstü yakalandı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 6 kişi, polis tarafından yakalandı.

Kaçak kazı yapan 6 kişi dronla suçüstü yakalandı 1

6 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karataş Mahallesi’nde dronla denetim yaptı. Denetim sırasında yaklaşık 20 dönümlük zeytinlikte kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, operasyon düzenledi. 6 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapan 6 kişi dronla suçüstü yakalandı 2

Olay yerinde yapılan incelemelerde, bir insan boyunda çukur açıldığı görüldü. Kazıda, çok sayıda kazma, kürek ve teknik ekipman ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan 6 kişi dronla suçüstü yakalandı 3

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaçak kazı yapan 6 kişi dronla suçüstü yakalandı 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Gözaltı Osmaniye Toprakkale kaçak kazı
