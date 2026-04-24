Kaçak kazı yapan 6 kişi dronla suçüstü yakalandı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 6 kişi, polis tarafından yakalandı.

6 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karataş Mahallesi’nde dronla denetim yaptı. Denetim sırasında yaklaşık 20 dönümlük zeytinlikte kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, operasyon düzenledi. 6 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, bir insan boyunda çukur açıldığı görüldü. Kazıda, çok sayıda kazma, kürek ve teknik ekipman ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet nedeniyle işlem yapıldığı öğrenildi.



Kaynak: DHA