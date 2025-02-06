Kaçak kazılar can almaya devam ediyor! "Emeksiz zenginleşme hayaliyle hayatlarını kaybediyorlar"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Okay Pekşen, kaçak kazı yapan insanların hayatlarını riske attığını belirterek, "Pek çok insanımız, ‘emeksiz zenginleşme’ hayaliyle kaçak kazı yaparken hayatını kaybetmektedir. İnsanlarımız boş umut peşinde koşmamalı, hayatlarından olmamalı" dedi.

Her yıl Türkiye'de kaçak kazı yapan birçok sayıda insan ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor. Geçen yıl Samsun'da yapılan kaçak kazılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

‘EMEKSİZ ZENGİNLEŞME’ HAYALİ

Kaçak kazıdaki tehlikeye dikkat çeken Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okay Pekşen, "Türkiye'de 1 yıl içerisinde çok sayıda kaçak kazı tespit edilmekte ve kaçak kazı yapanlar yakalanmaktadır. Bunlarla ilgili hukuki süreçler yürütülmektedir. Burada yapılması gereken en önemli hususlardan bir tanesi, vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesidir. ‘Emeksiz zenginleşme’ hayaliyle birlikte insanlarımız aslında maddi bir değeri olmayan ama tarihi ve kültürel büyük önem taşıyan kültür miraslarına zarar verdiklerini görüyoruz. dedi

"KAÇAK KAZILAR HUKUKİ AÇIDAN SUÇTUR"

"Bunun hukuki açından bir suç olduğu bilinmelidir. İzinsiz sondaj ya da kaçak kazı yapılmasının 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğunu biliyoruz. Bunlar tabii işin hukuki boyutudur. Tabii, bir de bunun insani boyutu var. Pek çok insanımız kaçak kazı yaparken hayatını kaybetmektedir" diye konuştu.

"BU MİRAS BİLİNÇSİZ KAZILAR NEDENİYLE TAHRİP EDİLİYOR"

Doç. Dr. Okay Pekşen, bilinçsizce yapılan kaçak kazıların ülkenin milli menfaatlerine zarar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz çok zengin bir ülke ama bu zenginlik, defineyle birlikte parasal bir zenginlik olarak ölçülmemelidir. Ülkemizdeki tarihi ve arkeolojik miras, turizm açısından ekonomiye katkı sağladığı gibi stratejik olarak da büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin güncel politikalarına bile yön verebilme kapasitesi bulunan bu miras, bilinçsiz kazılar nedeniyle tahrip ediliyor."

"KAÇAK KAZILAR RESMİ KAYNAKLARA İHBAR EDİLMELİ"

"Kaçak kazı yapanlar, karşılaştıkları tarihi alanın taşıdığı önemin farkında değiller. Hızlı yoldan zenginleşme, altın bulma ya da paraya dönüştürebilecekleri bir şey ararken, aslında çok daha büyük öneme sahip eserleri maddi değeri yok diye yok ediyorlar. İnsanlar böyle bir kaçak kazıyla karşılaştıklarında, hiç tereddüt etmeden resmi kaynaklara ihbarda bulunsunlar.

(İHA)