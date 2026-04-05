Kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak define kazısı yapıldığını tespit etti. Kazı sırasında operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olay yerinde yapılan incelemede 1 adet balyoz, 1 adet kova, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet tahta çubuk, 2 adet demir kesme makinesi 1 metre uzunluğunda kablo ile 1 adet levye ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.

