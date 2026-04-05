HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kaçak define kazısı yaptıkları belirlenen 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak define kazısı yapıldığını tespit etti. Kazı sırasında operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olay yerinde yapılan incelemede 1 adet balyoz, 1 adet kova, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet tahta çubuk, 2 adet demir kesme makinesi 1 metre uzunluğunda kablo ile 1 adet levye ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.