Kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılık, sahte içki ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 28 sikke, 1 tabanca, 2 şarjör, 37 fişek, 32 litre kaçak sahte alkollü içki, 36 litre etil alkol ve 1 adet alkollü içki yapımında kullanılan anason yağı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş
