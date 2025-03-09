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Kadıköy Belediye Meclisindeki tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme: Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı

09.03.2025 09:30
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Kadıköy Belediyesi Meclisinde yaşanıp Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. CHP'li Ahmet Kurtuluş'un dün AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin mikrofonunu kapatıp "Atalım şunu dışarı" demesi tepki çekmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Kurtuluş gözaltına alındı.

Kadıköy Belediye Meclisindeki tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme: Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma açtı.

Kurtuluş, hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi, mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.

Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.

Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.

Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." ifadelerini kullanmıştı.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek salondan ayrılmıştı.

CHP DE DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Görüntüler tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı, gözaltı kararı Görüntüler tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı, gözaltı kararı

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kadıköy CHP
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